La Roma risparmia un milione sull’acquisto di Villar: niente bonus

La sconfitta in Europa League contro il Siviglia chiude definitivamente le porte alla Roma per la prossima Champions League. La mancata qualificazione alla massima competizione europea però ha permesso ai giallorossi di risparmiare un milione di euro, relativi al bonus legato all’operazione con l’Elche per Gonzalo Villar. Come riporta Plaza Deportiva, il calciatore spagnolo, giunto nella Capitale durante la finestra invernale di mercato, aveva un bonus legato alle presenze (cinque, ne ha totalizzate nove) e alla conquista della Champions League, bonus che quindi la Roma non sarà tenuta a pagare.