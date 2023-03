La Roma ricorda la vittoria contro l’Inter del 2010 – VIDEO

Il 27 marzo del 2010 la Roma superava l’Inter al primo posto in classifica vincendo per 2-1. I giallorossi hanno ricordato il match pubblicando su Twitter un video che riassume i due gol di quella magnifica giornata. Il vantaggio segnato da Daniele De Rossi, nella ripresa il pareggio neroazzurro targato Milito ed infine il gol vittoria di Luca Toni che fece letteralmente esplodere lo Stadio Olimpico. Sulla panchina della Roma sedeva Claudio Ranieri mentre su quella dell’Inter lo Special One.