La Roma ricorda il compleanno di Ennio Morricone

La Roma ha voluto ricordare il novantaduesimo compleanno del Maestro Ennio Morricone. La società giallorossa ha affidato il ricordo al proprio profilo Twitter realizzando per l’occasione un’intervista al figlio del Maestro dal titolo “C’era una volta mio padre, il Maestro Morricone“. Queste le parole rilasciate:

Qual è il suo primo flash da tifoso con papà Ennio?

Anni 70. Erano i tempi delle domeniche ecologiche. Andavamo tutti insieme allo stadio. Eravamo un gruppo di amici abbonati alla Roma. Con noi c’era anche Sergio Leone. C’era tanta leggerezza. Tanta goliardia. Bei tempi

Sergio Leone. Un’altra icona giallorossa..

Sì, Sergio era romanista. Andrea (il figlio del grande regista, ndr) se lo ricorderà

Se la Roma fosse una colonna sonora di Morricone, quale sarebbe?

Forse C’era una volta in America. Perché è un film che tratta il tema della memoria e accomuna papà e Sergio (Leone, ndr). Un valore caro alla AS Roma, peraltro. Ecco, io associo C’era una volta in America alla gioventù di mio padre. Quando andava a vedere la sua Roma a Campo Testaccio.