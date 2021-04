La Roma recupera tutti. Fonseca riabbraccia Spinazzola, Kumbulla, El Shaarawy e Smalling

Il Tempo (E. Zotti) – Tutti in gruppo, o quasi. Dopo settimane di sovraffollamento, ieri l’infermeria di Trigoria si è praticamente svuotata: Spinazzola, Kumbulla, El Shaarawy e Smalling si sono finalmente allenati insieme alla squadra.

Leggi anche: L’ultima Primavera di De Rossi, quanti giovani diventati big con lui. Piccareta in pole per la successione

Soltanto Pedro continua a lavorare individualmente: per il numero 11 non saranno forzati i tempi e l’obiettivo è quello di averlo a disposizione per la partita del 6 maggio all’Olimpico contro il Manchester United in Europa League o, nel migliore dei casi, per la trasferta di Genova del 2. Prosegue senza problemi il percorso di Zaniolo, che continua a lavorare con la Primavera: il numero 22 punta a tornare ad allenarsi in squadra nella prima metà di maggio.