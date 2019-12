La Roma recupera Smalling per l’ultimo botto del 2019

Chris Smalling è tra i convocati, Federico Chiesa non ha visto il campo durante l’ultimo allenamento e resta a casa infortunato. Il bollettino medico prima di Fiorentina-Roma fa sorridere Fonseca e rabbuiare Montella, che naturalmente non potrà contare nemmeno su Ribery, operato alla caviglia e out per almeno altri due mesi. “Smalling si è allenato, sta bene ed è un’opzione per la partita“, ha detto il tecnico portoghese prima della partenza per Firenze. La prestazione di Fazio e Mert Cetin contro la Spal, però, è stata piena di incertezze e il recupero del miglior difensore a disposizione è senza dubbio importante. La Roma ha l’occasione di chiudere il 2019 sicuramente al quarto posto. In caso di vittoria, approfittando del rinvio a febbraio di Lazio-Verona, i giallorossi arriverebbero a un solo punto di distanza dai “cugini”. Fonseca è chiaro: “Sappiamo che la partita a Firenze è sempre difficile per la Roma. Sono una buona squadra, hanno giocatori molto forti che hanno fatto una bellissima partita contro l’Inter. Sappiamo che dobbiamo essere molto concentrati”. Lo riporta il quotidiano Corriere della Sera.