Tuttosport (B. Ciulllini e S. Lanzo) – La ricerca del terzino destro in casa Roma è senza soste. Infatti le fasce per De Rossi hanno un’importanza fondamentale e per questo devono essere completate. Se sulla sinistra con l’arrivo di Dahl il buco dovrebbe esser stato tappato, dall’altra parte invece continua l’emergenza. Per questo i giallorossi starebbero ancora puntando lo spagnolo Marc Pubill dell’Almeria, tant’è che in settimana ci sarà un appuntamento con il suo agente Fali Ramadani (che cura gli interessi anche di Federico Chiesa).