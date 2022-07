La Roma prova a mettere la freccia: la corte di José può convincere Dybala

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Dal Portogallo ieri è partita una telefonata con destinazione Torino. Da una parte il telefono di José Mourinho, dall’altra quello di Paulo Dybala, che da qualche giorno è tornato nel capoluogo piemontese e continua ad allenarsi da solo, in attesa di capire cosa ne farà del suo futuro. E proprio di questo ha voluto parlare Mourinho, che aveva già chiamato l’argentino qualche giorno fa e che ieri ha voluto replicare la telefonata. E’ un po’ il suo modo di fare pressing e continuare a far sentire lusingato e coccolato la Joya.

Paulo in cuor suo aspetta sempre un segnale dall’Inter, dato che i nerazzurri restano ancora oggi la sua prima scelta, ma prima devono liberarsi dei contratti di Sanchez e uno tra Dzeko e Correa. Non è un’operazione facile, ma Marotta ci sta lavorando su. Il punto, però, è capire quanto Dybala sia ancora disposto ad aspettare. Ed è per questo che Mou sta alzando l’asticella, perché sa bene che esiste un pertugio per potersi infilare e non vuole farsi sfuggire l’occasione. Quando l’argentino chiedeva 7 milioni l’anno la Roma si era chiamata subito fuori, ma oggi che il tempo passa e le condizioni possono essere diverse, allora i giallorossi potrebbero piazzare il colpo. L’Inter resta comunque in pole e anche il Napoli, ma la Joya ha assicurato all’allenatore che continuerà a tenere in considerazione l’opzione giallorossa.