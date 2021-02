La Roma piange la scomparsa di Lamberto Leonardi, attaccante giallorosso tra gli anni 50 e 60

È venuto a mancare Lamberto Leonardi, attaccante degli anni 50 e 60 della Roma. Cresciuto nel vivaio giallorosso, dove venne soprannominato “Cicala“, esordì in serie A con la maglia della Roma il 7 maggio 1959 contro la SPAL per poi essere ceduto al Cosenza in Serie C.

Prima di tornare a Roma, giocò due anni in B con Prato e Modena. In giallorosso giocò ancora per quattro stagioni, dal 1962 al 1966, totalizzando 74 presenze e 5 reti. La Roma ha ha scelto di ricordare l’ex giallorosso su Twitter con una sua fotografia, accompagnata dalla frase “La Roma piange la scomparsa di Lamberto Leonardi, attaccante con oltre 100 presente in giallorosso tra gli Anni 50 e 60”.