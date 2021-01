La Roma piange la scomparsa di Fabio Enzo, attaccante giallorosso negli anni ’60

È scomparso Fabio Enzo, attaccante degli anni 60 della Roma. Enzo vestì la maglia giallorossa in tre stagioni, realizzando un gol nel derby. La Roma ha voluto stringersi al cordoglio per il giocatore attraverso il proprio account Twitter ricordando proprio il gol alla Lazio. Queste le parole nel post: “L’ASRoma piange la scomparsa di Fabio Enzo, attaccante giallorosso per tre stagioni negli anni 60, e si stringe al dolore dei suoi familiari”

“𝑈𝑛 𝑡𝑢𝑜 𝑔𝑜𝑙 𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑑𝑒 𝑖𝑙 𝐷𝑒𝑟𝑏𝑦 𝑒̀ 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑖 𝑝𝑢𝑜̀ 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒” L'#ASRoma piange la scomparsa di Fabio Enzo, attaccante giallorosso per tre stagioni negli Anni 60, e si stringe al dolore dei suoi familiari pic.twitter.com/YUKpdJBKJ4 — AS Roma (@OfficialASRoma) January 11, 2021