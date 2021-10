I Friedkin potrebbero decidere di rimborsare i 395 tifosi volati in Norvegia per assistere alla disastrosa sconfitta della Roma con il Bodo Glimt nella terza gara del girone di Conference League. La società giallorossa, come riporta Il Tempo, sta valutando in queste ore questo scenario. L’ipotesi era stata evocata anche dai tifosi giallorossi via social.