La Gazzetta dello Sport (A. D’Urso) – In un momento di sicuro difficile, l’acquisto già perfezionato di Kevin Danso dal Lens è una boccata d’ossigeno in un ambiente infuocato dai primi malumori. E per girare ulteriormente la manopola che abbassa la temperatura attorno alla Roma, diventata un “forno a micro-onde” dopo la sconfitta con l’Empoli, il club giallorosso si appresta negli ultimi in questi ultimi tre giorni di mercato di agosto a piazzare almeno altri due colpi importanti in coincidenza con altrettante uscite.

Ieri è stato fatto un passo avanti per Fernandez–Pardo del Gent, DDR chiede un esterno che possa giocare anche da seconda punta. Nel frattempo il club giallorosso si è assicurato Kevin Danso, operazione che prevede il prestito con obbligo di riscatto a 22 milioni più tre di bonus e al calciatore un contratto di 5 anni a 1.5 milioni di euro.

Il calciatore è atteso oggi a Trigoria. Ieri è stato anche il giorno di Saud Abdulhamid, il primo saudita della storia della Serie A. Si è complicato l’affare Manu Konè, a causa dell’inserimento del Milan. Sembra, invece, incerto il futuro di Bryan Cristante. L’affare che porterebbe in giallorosso Fernandez–Pardo, sarebbe un’operazione da 10 milioni. Il belga è un profilo di qualità che alla Roma potrebbe far comodo anche in una prospettiva futura.

Per realizzare tutti i progetti in cantiere, da qui a venerdì, in ogni caso, il d.s. Florent Ghisolfi dovrà chiudere almeno due cessioni “eccellenti”. Ma non sarà affatto facile. Dal momento che, per esempio, la trattativa che ieri sembra molto ben avviata con il West Ham per Tammy Abraham all’improvviso ha registrato una frenata. da parte sua, la società londinese deve prima cedere un paio di esuberi. E ha peraltro iniziato a nutrire dubbi sull’alto stipendio di Tammy.

Possbile, in extremis, uno scambio col Milan con Alexis Saelemaekers. Per il centrocampista Edoardo Bove, invece, sono arrivate due distinte offerte: quella in prestito del Paok e quella del Nottingham Forrest. La Roma chiede 15 milioni per il centrocampista che, dopo il rinnovo in giallorosso, nelle prime due giornate non è stato impiegato da De Rossi.L’esterno Nicola Zalewski, dopo il no al Psv, attende offerte migliori.