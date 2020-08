La Roma non è riuscita ad accedere ai quarti di finale dell’Europa League nelle ultime otto edizioni cui ha preso parte

Una statistica negativa complica ulteriormente la serata della Roma, uscita definitivamente dall’Europa League dopo la sconfitta agli ottavi col Siviglia. Il club giallorosso infatti, come rende noto con un tweet OptaPaolo, non è riuscito ad accedere ai quarti di finale di Coppa UEFA/Europa League in ciascuna delle ultime otto edizioni della competizione a cui ha preso parte.

8 – La #Roma non è riuscita ad accedere ai quarti di finale di Coppa UEFA/Europa League in ciascuna delle ultime otto edizioni della competizione a cui ha preso parte. Ostacolo.#SevillaRoma #EuropaLeague pic.twitter.com/uGI802r0ga — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 6, 2020