La Roma nel limbo di Fonseca. Manca ancora il salto di qualità

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Nel limbo di Fonseca. La Roma esce soddisfatta dal 3-3 contro il Milan a San Siro, nessuno può rimproverare la squadra per non aver ottenuto i tre punti ma non ci si può neanche esaltare per un percorso “normale”. Sicuramente è positiva la capacità di reazione: quando si va sotto per tre volte a San Siro, di solito si perde. Non è stato cosi invece anche grazie al ritrovato Dzeko (terzo gol in due partite), che sembra più coinvolto nelle dinamiche della squadra e lo dimostra l’esultanza al gol di Kumbulla, e grazie all’ormai certezza Mirante. Manca però il famoso salto di qualità. Fonseca da allenatore romanista ha affrontato 13 big match: tre sono state le vittorie (contro Napoli, Milan e Juventus la scorsa stagione, contro i bianconeri tuttavia con una squadra ridimensionata), quattro i pareggi e sei le sconfitte. E se si conta l’Europa League, il discorso cambia poco.