La Roma mette il primo mattone. Mou: “Ora siamo più solidi”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – La Roma passa 1-0 sul campo del Vitesse e si prende un bel vantaggio per il passaggio ai quarti di finale di Conference League in vista del match di ritorno, giovedì prossimo all’Olimpico. Dopo quelli con lo Spezia e con l’Atalanta, per i giallorossi è il terzo 1-0 consecutivo: un segnale di una ritrovata compattezza della squadra, che comincia a prendere le sembianze del proprio allenatore.

“Per la prima volta – le parole a fine gara di José Mourinho – abbiamo un po’ di stabilità, siamo un po’ più compatti e abbiamo più soluzioni, la squadra capisce meglio i momenti della partita e quello che deve fare. È una squadra pragmatica, meno ingenua, dopo il momento di difficoltà ha reagito molto bene”.

Ieri sera si è vista una Roma a due facce. “Nel primo tempo il vantaggio è stato immeritato, non abbiamo fatto niente per segnare, abbiamo avuto fortuna in qualche situazione e ad un certo punto ho sperato di arrivare all’intervallo senza prendere gol. Nel secondo tempo è andata meglio. Su un campo come quello del Vitesse è molto difficile giocare, creare, avere sicurezza nel possesso palla, però nella ripresa abbiamo controllato bene la partita“.