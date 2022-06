La Roma lancia l’iniziativa “Assist” per acquistare le ultime quote degli azionisti

Oggi inizia ufficialmente l’inizio dell’Opa per il rastrellamento delle azioni e la conseguente uscita dalla Borsa. La proprietà ha già fatto un appello ai piccoli soci, chiedendo loro di rinunciare alla loro quota affettiva di partecipazione, garantendo comunque alcune agevolazioni: a seconda del numero di azioni vendute potranno anche assistere a un allenamento della squadra, partecipare a un evento con Mourinho e i giocatori, e cenare con Dan e Ryan Friedkin. Ecco il comunicato del club sull’argomento.

“Romulus and Remus Investments LLC, Società controllata da Mr. Dan Friedkin, che detiene direttamente e indirettamente azioni rappresentative di circa l’86,8% di AS Roma S.p.A., promuove un’offerta pubblica finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie di AS Roma S.p.A. L’offerta ha pertanto ad oggetto circa il 13,2% del capitale sociale e garantisce le migliori condizioni di vendita, con una proposta di acquisto che aggiunge un premio economico al valore del titolo in Borsa”.