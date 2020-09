La Roma intitola il progetto “A Scuola di Tifo” a Willy Monteiro Duarte

La Roma dimostra ancora una volta di non essere un club asettico e fa un’altra azione dettata dal cuore. I giallorossi in questa stagione – come fa sapere la stessa società su Twitter – hanno scelto di intitolare il progetto “A Scuola di Tifo” alla memoria di Willy Monteiro Duarte, ragazzo ucciso a calci e pugni nella notte tra il 5 e il 6 settembre in una piazza di Colleferro.

