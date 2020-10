La Roma gioca male e conclude poco. I cambi di Fonseca col CSKA non bastano

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Fonseca si sente bistrattato dalla critica ma la Roma gioca male. Il pareggio interno contro i modesti bulgari del CSKA Sofia, quinti in campionato e con il cambio d’allenatore, ne è l’ennesima dimostrazione. Tra l’altro il CSKA ha avuto più occasioni e nel finale ne avrebbe avuta un’altra ghiotta se l’arbitro non avesse deciso di interrompere un contropiede pericoloso per fermare Villar, senza applicare la regola del vantaggio. Fonseca ha fatto un turnover massiccio e ha inserito nel finale i migliori, solo che a Berna era bastato mentre ieri no. Anche se alla fine il gruppo è così facile che non sarà un problema passare il turno.