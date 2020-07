La Roma gioca così. Difesa a tre e Mkhitaryan, ma ha perso Zaniolo

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Tre. Sembra quasi il numero perfetto su cui Paulo Fonseca sta costruendo la Roma. Tre come la difesa, ma anche come i tenori ai quali si affida davanti e che anche stasera proveranno a fare male all’Inter: Pellegrini, Mkhitaryan e Dzeko. La brutta notizia però arrivata dall’allenamento di ieri è lo stop di Nicolò Zaniolo: risentimento muscolare al polpaccio sinistro. Gli esami hanno escluso lesioni, ma il grande ex della partita resterà a riposo. E allora Fonseca si affiderà soprattutto alla fantasia dei suoi uomini d’attacco, soprattutto a quella di Mkhitaryan, per cambiare la partita.