La Roma gigante: con Matic in sei superano 1.90

Corriere dello Sport (R. Maida) – La Roma cresce di centimetri. Qualora dovesse sbarcare Matic nella Capitale, nella formazione titolare ci sarebbero ben 6 calciatori alti almeno 1.90: Smalling ed il centrocampista serbo sono i giganti ed arrivano a 1.94, poi sono presenti anche Abraham, Zaniolo, Rui Patricio e Mancini. I giallorossi sono una squadra di corazzieri, che nella stagione appena terminata hanno dimostrato di essere pericolosissimi sui calci piazzati.

Il più basso negli 11 ipotetici titolari ad oggi sarebbe Karsdorp, che misura 1.84. Pellegrini, Spinazzola e Cristante arrivano ad 1.86, mentre Ibanez a 1.85. Mourinho ha sempre voluto gente forte, di peso, ma anche di fisico e la società sta assecondando le scelte dell’allenatore. Matic era un’occasione da cogliere, soprattutto poiché è a parametro zero e, avendo il passaporto slovacco, sarà preso da comunitario.

In questi giorni è in vacanza, ma prossimamente arriverà nella Capitale per firmare il contratto, che sarà un biennale mascherato (1+1 se giocherà almeno la metà delle partite). La Roma usufruirà anche del Decreto Crescita: il giocatore guadagnerà 3.5 milioni più bonus, ma alla fine ai Friedkin costerà 5 e non 7. Il numero di maglia scelto potrebbe essere il 21, che aveva già al Benfica ed al Chelsea, oppure il 31 come al Manchester United.