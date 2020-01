La Roma fa gli auguri al direttore sportivo Petrachi per i suoi 51 anni – FOTO

Oggi per il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, è un giorno speciale: sia perchè potrebbe andare in porto il primo acquisto del mercato di gennaio, Matteo Politano, ma soprattuto perchè è il giorno del suo 51° compleanno. La Roma, tramite il proprio profilo twitter, ha fatto gli auguri al direttore leccese: “Buon compleanno Gianluca Petrachi! Il nostro direttore sportivo festeggia oggi il suo 51 ° compleanno!”

