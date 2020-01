La Roma fa gli auguri a Kalinic per i suoi 32 anni – FOTO

L’esperienza di Nikola Kalinic con la Roma finora non è stata positiva. Il giocatore, tra l’inamovibilità di Dzeko e i diversi infortuni, non è riuscito a imporsi come una seria alternativa al bosniaco, ma nonostante ciò ha la fiducia di Fonseca, che è pronto a rilanciarlo nella seconda parte di stagione. Il club nel frattempo gli fa gli auguri oggi, nel giorno del suo trentaduesimo compleanno, tramite il seguente tweet:

Happy birthday Nikola Kalinic! 🥳 The forward turns 32 today! 🇭🇷🐺🎉 #ASRoma pic.twitter.com/OveFnLaoZM — AS Roma English (@ASRomaEN) January 5, 2020