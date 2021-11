La Roma è matematicamente agli spareggi: ora si spera nello Zorya

La Roma vince in scioltezza 4-0 contro lo Zorya e si porta a 10 punti nel girone di C di Conference League. I giallorossi si qualificano così matematicamente per il prossimo turno, ma la vittoria del Bodo/Glimt per 2-0 sul Cska Sofia permette ai norvegesi di mantenere il primo posto nel girone, a +1 sulla Roma. Rimandato quindi alla prossima partita ogni discorso riguardante il primo posto nel girone: il 9 dicembre la formazione allenata da Mourinho affronterà il club bulgaro, sperando in un passo falso del Bodo in casa dello Zorya. Le prime classificate dei gironi si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale, mentre le seconde dovranno affrontare gli spareggi con le squadre classificatesi terze nella fase a gironi di Europa League.