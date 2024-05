L’amichevole di Perth tra Roma e Milan sarà trasmessa in diretta su RomaTV+. Lo start del match è programmato per le 13.10 ora italiana, con le squadre di Daniele De Rossi e, momentaneamente, Daniele Bonera scenderanno in campo all’Optus Stadium in ricordo di Agostino Di Bartolomei.

https://x.com/ASRomaEN/status/1796116216060186629