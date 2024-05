LIVE DA PERTH – L’amore per la Roma non ha confini: migliaia di tifosi all’allenamento pre-amichevole col Milan. Ovazione per Dybala e De Rossi – FOTO e VIDEO

Pagine Romaniste (da Perth R. Gentili) – “Ovunque ti seguirem“, recita uno dei più famosi cori. E quell “ovunque” è che mai veritiero. Allo sventolar della bandiera romanista, centinaia di tifosi sono giunti a Perth da ogni parte dell’Australia – e non solo – per ammirare e sostenere i propri beniamini. Categoria di cui fa parte a pieno titolo Agostino Di Bartolomei, nel cui ricordo a 30 anni dalla scomparsa è stata organizzata l’amichevole con il Milan in programma domani (13 italiane, 19 locali).

La truppa giallorossa è scesa in campo all’HBF Park per sostenere un allenamento aperto al pubblico. Oltre a DDR, acclamatissimo Paulo Dybala.