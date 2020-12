La Roma è atterrata Bergamo – VIDEO

La Roma è atterrata a Bergamo. Domani alle ore 18 i giallorossi affronteranno l’Atalanta al Gewiss Stadium per al tredicesima giornata di Serie A. Nella consueta conferenza stampa pre-partita, Fonseca ha dichiarato che la squadra “Cambierà strategia in funzione dell’avversario, ma non cambierà identità. E’ sempre molto difficile affrontare l’Atalanta, sono forti. Noi vogliamo vincere“.

Per il tecnico Gasperini invece scelta tecnica di comune accordo con la società bergamasca: Papu Gomez out dai titolari scelti per affrontare la Roma.