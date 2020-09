La Roma divorzia da Baldissoni presidente-ombra per otto anni

Corriere dello Sport (R.Maida) – Si è arreso con stile, alla vigilia del primo Cda in cui non avrebbe fatto parte, dopo aver lottato quasi disperatamente per riprendere il potere. Mauro Baldissoni ha salutato la Roma con un messaggio denso di ringraziamenti, seguendo di pochi minuti il comunicato della società che annunciava la risoluzione del contratto. “Auguro ora alla famiglia Friedkin di portare la Roma a raggiungere i successi che tutti desideriamo e che sarò felice di festeggiare da semplice tifoso” ha scritto Baldissoni sui social. Ma relegare il personaggio ad una carica dirigenziale o ad un unico ruolo è riduttivo. Perché Baldissoni si rivelò fondamentale nella trattativa per il passaggio del club dalla famiglia Sensi alla cordata composta da Pallotta. È stato il rappresentante del padrone a Trigoria, con libertà d’azione quasi illimitata, dal rapporto con i dipendenti che lo stimavano molto alle bislacche strategie di comunicazione. Fedele scudiero del capo sognava di trascinare la Roma in cima al mondo. Il suo progetto era “costruire qualcosa che duri nel tempo” come ripeteva con l’enfasi dei visionari che si sentono incompresi, ma non tutto è andato come sperava. Per un romanista dichiarato, non dev’essere facile uscire di scena con zero trofei e con la macchia della finale di Coppa Italia persa contro la Lazio. Biasimava periodicamente le gestioni di Rosella Sensi e Lotito, prefigurando scenari salvifici per una Roma proiettata nel futuro, ma alla fine ha raggiunto risultati sportivi molto inferiori. Fino alla rivoluzione del 2019 ha resistito ad ogni scossone, allontanando dal centro di gravità ogni dirigente che giudicava scomodo. Soltanto di un avversario politico non è mai riuscito a liberarsi, Franco Baldini, che lo delegittimava da lontano nelle strategie tecniche. Il posto di Baldissoni è stato preso da Guido Fienga. Che, dopo una lunga scalata, è stato abile a condurre in porto la trattativa con i Friedkin, mentre Baldissoni presentava a Pallotta una pittoresca cordata kuwaitiana.