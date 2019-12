La Roma diventa texana: Pallotta vende a Friedkin

C’è l’accordo, la Roma passerà di mano, facendo sempre capo ad un imprenditore americano. Pallotta lascia il club nelle mani del connazionale Friedkin, che dal Texas ha deciso di puntare forte sulla società giallorossa, un’operazione che farà diventare la Roma il club più pagato della storia del calcio italiano. Per il passaggio vero e proprio serviranno ancora diverse settimane, ma alla fine la Roma avrà un nuovo presidente. La società, la squadra e l’intera piazza hanno bisogno di sentire un uomo presente, per questo Dan manderà nella Capitale il figlio Ryan. Per quanto riguarda lo Stadio invece si sta giocando una partita fatta tutta di colpi di scena. Lo scrive Il Tempo.