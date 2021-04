La Roma deve scegliere: tra Allegri e Sarri la decisione al fotofinish

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – L’allenatore del prossimo anno lo scelgono i Friedkin e lo vogliono di esperienza. Tiago Pinto ha proposto soluzioni straniere, ma nessuna convince in pieno. Lo stesso direttore generale ritiene che Sergio Conceicao e Amorim per motivi diversi non possano rappresentare soluzioni ideali, mentre Nagelsmann è inavvicinabile.

Restano Allegri e Sarri. Da mesi studiano la Roma. Per il primo c’è una situazione di impasse, dopo i contatti avviati già dallo scorso settembre. Ai vertici della società in molti lo considerano il massimo. Allegri non si è mai tirato indietro, aspetta di valutare le offerte della Roma. Gli piace l’idea di lavorare in una piazza che vive di calcio.

Per Sarri si è mosso qualcosa negli ultimi tempi. Innanzitutto con il braccio destro di Ramadani, Pedro Pereira, poi direttamente con il suo agente. Nei giorni scorsi Ramadani era in Italia, anche per seguire la situazione dell’allenatore di Figline Valdarno, che non vede l’ora di tornare in panchina. Sarri ha avuto altri contatti in Italia, ma preferisce la Roma al Napoli e alla Fiorentina. All’estero si è fatto avanti il Tottenham, ma all’estero preferisce non tornare nel post Covid.

Il 31 maggio scade la clausola che ancora lo lega alla Juventus: se il club lo libera deve pagare una penale di 2,5 milioni di euro, altrimenti deve riconoscergli un altro anno di contratto a 7 milioni. Entro la fine di maggio si dovrà trovare una soluzione. Negli ultimi anni ha guadagnato tanto, alla Roma si accontenterebbe di 4,5 milioni a stagione.