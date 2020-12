La Roma compatta: “Voltiamo pagina”

Corriere dello Sport (R.Maida) – Dopo l’intervista di Dzeko anche gli altri leader dello spogliatoio spronano la Roma e ambiente per ripartire. Non c’è tempo per rimuginare, tra 48 ore si torna in campo per l’Europa League. Non può essere un episodio a cancellare tutto ciò che di buono è stato fatto in questo inizio di stagione. I giocatori sono tutti con Fonseca, compatti. Il primo a “parlare” sui social è stato Pedro: “Non è stata una buona partita ma ho molto fiducia in questa squadra. Voltiamo pagina e pensiamo già alla prossima sfida. Tutti insieme!“. Negli stessi minuti altri compagni si sono aggiunti come Veretout, poi Spinazzola e Mancini. In tutto questo va sottolineato anche lo stato d’animo di Zaniolo che sta lavorando duro per recuperare dall’infortunio.