La Roma: “Ci chiedono soldi pure con l’Olimpico chiuso”

Corriere della Sera – La Roma trascina la Raggi in Tribunale per la controversia su 15 partite di cui il Campidoglio “intima” il pagamento del servizio dei vigili. La lista completa è di 25, gli ultimi 6 giocati senza pubblico. “Per ogni partita sono indicati gli importi arbitrariamente stabiliti“, scrivono i legali giallorossi, segnalando che nelle richieste non capiscono “i creteri utilizzati per determinare il rimborso, ciò persino sfiorando il ridicolo“. Un riferimento è alla partita contro il Real Madrid dell’agosto del 2019 per la quale i vigili chiedono 22mila euro a fronte dei 33mila richiesti per il match contro il Brescia. Oppure contro il Sassuolo da versare c’erano 31mila euro circa. Poi tra mail e fax la cifra sale “inspiegabilmente” a 32. La Roma chiede chiarimenti, ma il Comune si rifiuta.