La Roma chiede Ibañez all’Atalanta: richiesta di 10 milioni di euro. Juan Jesus in uscita

Pagine Romaniste (D.Moresco) – La Roma si muove e sposta le prime pedine nello scacchiere del calciomercato. Il nome nuovo sul taccuino di Gianluca Petrachi è Roger Ibañez, difensore centrale dell’Atalanta. Il brasiliano non ha trovato spazio con i nerazzurri nella prima parte di stagione: 20 minuti contro lo Shakhtar Donetsk a risultato acquisito, nulla di più. L’interesse dei giallorossi, oltre che quello di Sampdoria, Cagliari e Bologna, è il risultato di un monitoraggio antecedente alle esperienze bergamasche del classe ’91, quando ancora vestiva la maglia del Fluminense in patria. L’Atalanta, dal canto suo, è interessata ad alimentare l’asta, per monetizzare il più possibile dalla sua cessione, senza scartare l’ipotesi del prestito. Le parti ne hanno già parlato concretamente, nonostante l’entourage brasiliano del giocatore smentisce interessi concreti.

L’arrivo di Ibañez è strettamente collegato all’uscita di Juan Jesus, sul quale si è inserita la Fiorentina. C’è da discutere sul prezzo del cartellino: la Roma ne chiede circa 8, mentre Pradé ne offrirebbe la metà. Anche il Cagliari ha chiesto informazioni, ma la disponibilità economica di Giulini, specie dopo gli investimenti estivi, è inferiore a quella dei viola. Altra possibile uscita, ma in prestito secco, è quella di Mert Cetin. Le qualità del giovane turco sono indiscusse, ma ha necessità di trovare continuità per migliorare e farsi trovare pronto per la prossima stagione. Se dovesse andare via, lo farebbe per un club che gli garantirebbe un buon minutaggio, da qui nasce l’idea Hellas Verona. A meno che Fonseca non consideri Cetin già pronto per fare il quarto centrale alle spalle di Fazio, rimandando di qualche mese la sua necessità di giocare. A quel punto il difensore non sarebbe più una priorità ed il budget andrebbe investito su un altro reparto.