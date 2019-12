La Roma cerca gol nuovi e vecchi: Diaz è un sogno, Under sogna

Il 2019 è quasi in archivio. Un anno certamente da dimenticare per Cengiz Under, che in 20 partite disputate per 652 minuti complessivi in campo, ha messo a segno appena 3 gol. E’ per questo che la dirigenza giallorossa starebbe pensando proprio a lui come sacrificio da fare sul mercato. La Roma ha già fissato il prezzo, ovvero 50 milioni, ma è necessario che torni a brillare come il primo anno. Alla finestra, oltre al solito Bayern Monaco, ci sono Siviglia ed Everton. Oltre al turco, con la valigia in mano ci sono anche Jesus e Perotti. Da tenere d’occhio anche le situazioni legate a Pastore e Kalinic, che piace a Fiorentina e Genoa. E proprio l’attacco è il reparto dove Petrachi sta pensando di intervenire per trovare un’alternativa a Dzeko. Il sogno è Mariano Diaz del Real, anche perché altre soluzioni come Pinamonti, Kean e Petagna faticano a svilupparsi. Per la difesa piace Medina del Cordoba, in mezzo al campo i giallorossi monitorano la situazione tra Nandez e il Cagliari. In uscita c’è da registrare il caso Nzonzi, che piace a Lione ed Everton. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.