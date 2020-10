La Roma c’è

Il Tempo (T. Carmellini) – A San Siro contro la capolista la Roma tiene botta, porta via un punto pesante e non interrompe la sua striscia positiva. Il Milan va in vantaggio per tre volte, ma i giallorossi riescono sempre a rialzare la testa e ad evitare la beffa. Una gara equilibrata tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto e hanno dimostrato tutto il loro valore. Se questo Milan è in testa alla classifica, allora anche la Roma può dire la sua in questo campionato. Il risultato positivo però non deve far dormire tranquillo Fonseca, che ha ancora molto lavoro da fare soprattutto sulla testa della sua Roma. Il tecnico deve smussare l’incapacità dei suoi di concretizzare la mole di gioco creata. Anche questa volta due gol presi in avvio di gioco: uno nel primo ed uno nel secondo tempo.