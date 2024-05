Il Messaggero (G. Lengua) – Alla Roma serve un terzino destro (anche più di uno) di qualità, che spinga sulla fascia ma sappia anche difendere. Uno con gamba (per dirla alla De Rossi). Che giochi con continuità, crossi con precisione e abbia un’ottima resistenza fisica. Un giocatore, possibilmente, con esperienza in Serie A, che sia giovane, ma non troppo e che soprattutto dia certezze.

Per questo Florent Ghisolfi sta valutando una serie di profili in base a quello che gli ha trasferito Daniele De Rossi. Tra questi c’è Giovanni Di Lorenzo che da circa un mese ha palesato malumori chiedendo al Napoli di essere ceduto. Il profilo per la Roma è quello giusto, ma ci sarà da capire se i giallo rossi saranno pronti a un investimento ingente sulla fascia destra bruciando parte del budget per l’intero mercato.

Sul taccuino di Ghisolfi c’è anche il nome di Raul Bellanova, esterno destro del Torino classe 2000. Pure lui sarà impegnato con la Nazionale agli Europei e il costo del suo cartellino potrebbe impennarsi. Passando all’attacco, per supportare El Shaarawy a sinistra ci sarebbe la carta Jeremie Boga, uno degli acquisti firmati da Ghisolfi ai tempi del Nizza quando lo ha prelevato dall’Atalanta per 18 milioni più 4 di bonus.Anche in questo caso i costi sono alti, ma pure lui ha le caratteristiche ideali per giocare nella nuova Roma di De Rossi.