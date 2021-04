La rivincita di Fonseca alla faccia delle critiche

Il Tempo (E. Zotti) – Si fa presto a cambiare opinione. La vittoria ottenuta dalla Roma nell’andata dei quarti di finale di Europa League ha restituito alla piazza un entusiasmo che non si percepiva da mesi: se da una parte i più cauti attendono la sfida di ritorno per celebrare il successo arrivato contro l’Ajax, dall’altra c’è chi pensa già alla semifinale (o addirittura oltre).

Inevitabilmente al centro del dibattito c’è sempre Paulo Fonseca. All’improvviso il portoghese è tornato ad essere considerato da molti come l’allenatore della Roma, dopo che per mesi era stato dato per spacciato: insomma, la rimonta della Joahn Cruyff Area ha riabilitato il tecnico. Almeno fino alla gara di ritorno.

Il fatto certo è che adesso Fonseca è padrone del suo destino, da tutti i punti di vista. Se il percorso della Roma in Europa League dovesse sfociare in una qualificazione alla prossima Champions, vorrebbe dire che l’allenatore arrivato dallo Shakhtar avrebbe riportato un trofeo a Trigoria dopo 12 anni. A quel punto scatterebbe il rinnovo per un’altra stagione, ma un “sì” automatico del tecnico è tutt’altro che scontato.