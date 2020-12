La risposta di Pellegrini

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Lorenzo Pellegrini ha guidato la Roma nella vittoria di Bologna, ha segnato il suo primo gol stagionale in maglia giallorossa, è stato il migliore in campo. Ha dimostrato di poter esprimere tutte le sue qualità giocando più avanti, alle spalle di Dzeko, con il quale ha un’intesa straordinaria. Ha confermato le sue qualità tecniche, sa giocare tra le linee, con Villar e Veretout alle sue spalle ha partecipato a tutte le azioni più importanti. Non solo l’assist per il gol di Dzeko e la sua rete personale. Al centravanti ha dato altri palloni invitanti, come quello che è passato tra le gambe di un avversario e che Edin poi si è visto parare da Ravaglia. Una giocata alla Totti. I suoi numeri raccontano una prestazione di altissimo livello. Un assist, un gol, due tiri in porta, tre dribbling tentati e due riusciti, 64 tocchi con il 77,8% di precisione, due passaggi chiave, un cross. E ancora: su 12 contrati ne ha vinti 8, ha subìto quattro falli, ha vinto due contrasti, ha recuperato due palloni. A 24 anni si è imposto nello spogliatoio e ha un ottimo rapporto con la società perché si è sempre preso le sue responsabilità. Il rinnovo del contratto è dato per scontato dai dirigenti, anche se finora il discorso in concreto non è stato mai affrontato.