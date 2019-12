La ripresa verso il Torino. Biglietti Juve: sono già 20mila

Dopo nove giorni di riposo la Roma tornerà ad allenarsi domani. Saranno disponibili sia coloro che sono rimasti nella capitale sia coloro che sono andati all’estero per le vacanze. Tra l’altro il primo dell’anno (alle ore 15) ci sarà un allenamento aperto al Tre Fontane dove ci si aspetta un bagno di folla per gli uomini di Fonseca, con 2600 tifosi presenti sulle tribune. La nuova annata si aprirà con la sfida al Torino il 5 gennaio e il 12 continuerà con la sfida alla Juventus. Entrambe le gare si disputeranno all’Olimpico. Per il match contro i bianconeri si contano già 20mila biglietti venduti e, considerando gli abbonati, si va verso i 50mila. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.