La rinascita di Karsdorp, corsa e aggressività: la fascia destra è sua

Titolare nelle ultime 6 sfide in campionato, 90′ in campo nelle ultime 4 partite: Rick Karsdorp ha conquistato la titolarità sulla fascia destra della Roma. Quest’estate era pronto per essere ceduto all’Atalanta di Gasperini, poi è rimasto nella Capitale per giocarsi il posto con Davide Santon e Bruno Peres. Oggi l’olandese ha portato a casa una grande prestazione nella sfida contro il Sassuolo allo Stadio Olimpico, confermando la fiducia di mister Fonseca.

Senza i problemi fisici che lo hanno accompagnato spesso in carriera, il terzino olandese potrebbe rivelarsi un eccellente nuovo acquisto per la Roma, che ha trovato con Spinazzola la certezza sulla fascia sinistra, mentre cerca ancora un punto di riferimento a destra. Potrebbe finalmente averlo trovato.