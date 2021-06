La prossima settimana nuovo incontro per il rinnovo di Pellegrini

Continua a tenere banco il rinnovo di Pellegrini. Il giocatore infatti, è in scadenza nel 2022 e ha una clausola rescissoria da 30 milioni. La Roma vorrebbe tenerlo al centro del suo progetto. Ma il club non ritiene idonei aumenti di stipendio importanti per nessuno della rosa. E sullo sfondo ci sono diversi club pronti a prendere Pellegrini, tra cui Barcellona e Liverpool. La prossima settimana ci sarà un nuovo incontro con Pocetta. La sensazione è che la firma alla fine arriverà. Lo riporta Calciomercato.com