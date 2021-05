La priorità di Mourinho è Matic

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Il mercato della Roma di Mourinho si snoderà tra Premier e gli assistiti di Jorge Mendes. A Manchester United c’è un pupillo dello Special one, che negli ultimi tempi sta giocando poco. Nemanja Matic tra poco compirà 33 anni, non è più giovanissimo, ma ha le caratteristiche giuste per il portoghese. Allo United ha perso il posto da titolare e si guarda intorno. La sua quotazione è inferiore ai dieci milioni e con la sua esperienza anche Darboe può crescere senza assilli.

Mourinho aveva avuto il serbo già al Chelsea e recentemente ha provato a portarlo al Tottenham, ma lo United gli ha rinnovato il contratto per non farlo partire. Adesso le condizioni sono cambiate e potrebbe essere ceduto senza problemi. La Roma ha fatto un sondaggio anche per Josip Brekalo, attaccante croato del Wolfsburg. Sulla punta ci sarebbe anche l’interesse del Lilla, che avrebbe già avviato contatti con il club tedesco. Per la difesa l’obiettivo è Diego Carlos, protagonista con il Siviglia l’anno scorso contro la Roma in Europa League. Profilo completamente diverso è quello di Milovanovic dell’Ajax. 17 anni, origini serbe e passaporto olandese, ha molti estimatori in Italia nonostante la giovane età e probabilmente non firmerà il contratto da professionista con l’Ajax.