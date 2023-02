La Primavera sfida l’Atalanta. Vetkal si scalda

Corriere dello Sport (L. Scalia) – Rimettere la freccia e quindi superare il Torino in classifica. È questa la missione della baby Roma che oggi (ore 14:30) riceve l’Atalanta al Tre Fontane per salire al secondo post solitario.

L’undici giallorosso sta vivendo un momento altalenante sotto il profilo dei risultati, non va meglio all’Atalanta, di solito una corazzata nel circuito, che addirittura lotta per evitare la retrocessione.

“Quello che stiamo facendo fino ad oggi non basta, ma non posso non dare merito ai ragazzi per le prestazioni che stanno avendo. L’Atalanta? Una squadra complicata da affrontare“, le parole di Guidi alla vigilia.

Non ci saranno causa squalifica capitan Faticanti e Chesti. Vetkal si scalda nel ruolo di playmaker, mentre in difesa il candidato principale per una maglia da titolare è Matteo Pellegrini, favorito su Brian Silva e Foubert-Jacquemin.