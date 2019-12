La Primavera oggi alle 14.30 a Cagliari

Alle 14.30 la Roma Primavera è impegnata in trasferta nel big match contro il Cagliari. I sardi sono secondi con otto punti di vantaggio sui giallorossi. Alberto De Rossi dovrà anche fare a meno di Estrella e Parodi, squalificati, e di Sdaigui, fermo per una contrattura. In campo dunque la difesa con Ndiaye, Bianda, Trasciani e Semeraro davanti a Zamarion. A centrocampo spazio a Darboe, al fianco di Chierico e Riccardi. In attacco confermato il tridente D’Orazio-Providence-Tall. Lo scrive Il Tempo.