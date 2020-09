La prima volta di Kumbulla. Santon sulla fascia destra

Il Tempo (F.Biafora) – In conferenza stampa, in maniera inedita, Fonseca ha annunciato la formazione che giocherà contro la Juventus. Pellegrini torna in mediana, Kumbulla esordirà dal primo minuto e Santon sarà sulla destra. Per dieci undicesimi rappresenta la formazione ideale a pochi giorni dalla chiusura del mercato. Peres non è ancora pronto, mentre Karsdorp non ce la fa per noie muscolari. Sulla trequarti Mkhitaryan e Pedro agiranno alle spalle di Dzeko. Per Pirlo il dubbio riguarda la corsia di sinsitra con Frabotta che se la gioca con De Sciglio.