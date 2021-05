Ecco la prima richiesta di Mourinho: è Belotti

Tuttosport (C. Forte) – Non segna dal 10 aprile scorso ma per il Torino il “gallo” Belotti resta un giocatore fondamentale. Una pedina importante anche per la Nazionale e il cui potenziale ha convinto appieno anche il nuovo allenatore della Roma Jose Mourinho, che l’ha chiesto espressamente alla dirigenza. Secondo il portoghese, l’ex Palermo sarebbe un acquisto importante che consentirebbe di migliorare non poco la rosa. C’è un problema di concorrenza però, visto che su di lui ci sono anche, solo in Italia, il Milan, il Napoli e la Fiorentina.