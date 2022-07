La pace che conviene: Dazn torna pure su Sky?

Libero – Dazn e Sky stanno parlando, ed è una notizia. Dopo un anno di minacce e rapporti tesi, i due colossi della televisione pallonara hanno riaperto le comunicazioni. Meglio collaborare che farsi la guerra perché entrambe sono uscite in qualche modo sconfitte dal primo anno di nuova gestione dei diritti televisivi: Sky lo è stata nell’asta, trasformandosi da tv indispensabile a lusso con tre sole partite di serie A ogni fine settimana, mentre Dazn ha faticato nei primi mesi a gestirela transizione dai supporti tradizionali all’offerta in streaming, vedendosi affibbiare una spiacevole etichetta.

È un dato di fatto anche che Dazn si aspettava più abbonati e Sky meno disdette. Ora l’una non vuole perdere appeal, l’altra invece cerca di avviare il percorso di riavvicinamento alla posizione di leader del mercato: per raggiungere gli obiettivi, entrambe hanno bisogno di fare un passo verso la concorrente in un clima più disteso.

L’idea di collaborazione è puramente funzionale: ognuno terrà le sue partite ma l’app di Dazn potrebbe tornare disponibile sui decoder Sky Q e potrebbe essere nuovamente offerto anche un canale satellitare dedicato, come accadeva prima dell’ultima asta. Ognuno manterrebbe i suoi contenuti e per accedere a Dazn tramite Sky servirà comunque l’abbonamento al primo.

In sostanza, si offrirebbe solo una nuova modalità per vedere l’app. Poco cambierebbe agli utenti ma molto vorrebbe dire l’accordo in ottica futura: tra due estati, infatti, sarà di nuovo tempo di asta per i diritti televisivi.