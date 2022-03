La nota del Vitesse: “Contro la Roma personale di sicurezza aggiuntivo per evitare incidenti”

Il Vitesse incrementa il personale di sicurezza allo stadio Gelredome in vista della gara d’andata contro la Roma in Conference League, valida per gli ottavi di finale della competizione, in programma giovedì 10 marzo alle ore 18:45. Dopo i disordini verificatisi nel match contro lo Sparta Rotterdam il club ha deciso di pubblicare una nota sul sito della società. Di seguito il comunicato:

“I disordini costringono il Vitesse a fare quanto in suo potere per identificare i colpevoli, affinché possano essere comminate sanzioni. Anche questo è qualcosa che molti sostenitori chiedono e si aspettano espressamente. Il comitato di condotta ha dovuto agire spesso in questa stagione, sono state imposte sanzioni dopo ogni incidente. Questo non è qualcosa di cui essere orgogliosi, ma assicura che i capi siano puniti per le loro azioni. Di conseguenza, molti sostenitori possono e si sentiranno più sicuri e a loro agio. Il club sta prendendo le misure necessarie. Per il duello europeo con l’AS Roma di giovedì prossimo, Vitesse in primis chiede esplicitamente di non lanciare oggetti e di lasciare le scale vuote. Verrà chiamato anche personale di sicurezza aggiuntivo e verranno utilizzati cani da fuochi d’artificio. Tutto questo per prevenire il più possibile incidenti e multe alle stelle e, soprattutto, per creare un ambiente in cui tutti possano sentirsi al sicuro e a proprio agio”.