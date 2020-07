La nota del Campidoglio: “La due diligence sul progetto dello stadio di Tor di Valle non è un atto secretato”

Il Campidoglio ha deciso di pubblicare una nota, riportata da Adnkronos, riguardante lo Stadio della Roma a Tor Di Valle. In particolare ha voluto sottolineare il fatto che la due diligence può essere visionata da ciascun consigliere comunale che ne faccia richiesta, respingendo le accuse di mancanza di trasparenza. Ecco la nota:

“La due diligence sul progetto dello stadio di Tor di Valle non è un atto secretato ma è consultabile da tutti i consiglieri di Roma Capitale, sia di maggioranza che di opposizione. Sarà possibile la sola ‘ostensionè della stessa due diligence esclusivamente ai consiglieri che faranno richiesta di accesso agli atti in relazione al loro mandato. Come previsto dalla normativa vigente l’accesso all’atto, inteso come estrazione copia, è invece differito al completamento del procedimento amministrativo in corso. A tutti i consiglieri, di maggioranza e di opposizione, che faranno richiesta sarà data la possibilità di visionare liberamente il documento”.