La Nazionale domani di nuovo in ginocchio

Il Corriere Dello Sport (A.Santoni) – La prima volta, e l’ultima, a Wembley. Domani la Nazionale, prima dell’inizio della finale contro l’Inghilterra, tornerà ad inginocchiarsi, in segno di solidarietà con gli avversari che da inizio torneo (con Belgio e Galles) hanno aderito alla forma simbolica di protesta del movimento antirazzista Black Lives Matter. Come è noto, la scelta degli azzurri è stata accompagnata da una serie di polemiche, nate dal fatto che contro i gallesi solo mezza squadra si inginocchiò insieme a Bale e compagni. Chiellini, allora assente, promosse poi un dibattito interno, che unendo le diverse sensibilità, portò a questo compromesso. L’Italia si è così inginocchiata insieme al Belgio, ma non lo ha fatto con Austria e Spagna, sempre a Wembley, estranee all’iniziativa. Stavolta azzurri e bianchi si uniranno nel gesto. La Danimarca, in semifinale, era rimasta in piedi applaudendo l’Inghilterra in ginocchio, come aveva sempre fatto fino ad allora.