La moviola: Pairetto sicuro, rigore corretto. Ma il recupero…

Il Corriere Dello Sport (E.Pinna) – Se qualcosa si può imputare a Pairetto, è quello di aver contato male il recupero del recupero (se a recupero quasi scaduto fischi una punizione e ammonisci, quel tempo lo devi recuperare, visto che vige il tempo effettivo). Per il resto, dirige bene e assegna con sicurezza un rigore facile, non innervosisce mai i giocatori in campo. Carles Perez entra in area in slalom, Marlon lo affronta statico, netto il contatto con la gamba sinistra, nessun dubbio. Pairetto vede assegna il penalty, il VAR può solo confermare la decisione del campo. Regolare anche la rete dell’1-1, con Traorè tenuto in gioco da Spinazzola in marcatura.