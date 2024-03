La moviola, Manganiello zero problemi, ma con i cartellini

Corriere dello Sport (E. Pinna) – Partita tenuta sempre sotto controllo (e non è l’unica, nell’ultimo periodo) per Manganiello. Forse la gestione di disciplinare lascia spazio a qualche critica (il giallo a Pellegrini poteva essere gestito meglio), ma l’arbitro di Pinerolo negli episodi (pochi) dubbi, trova sempre il conforto della moviola. La chiude con 21 falli fischiati (11 nel primo tempo) e 3 ammonizioni. Nota a margine, Bindoni, per la serie come complicarsi la vita: segnala angolo su un pallone nettamente tenuto in campo da Svilar. Avessero segnato?

Laurienté si incunea in area e crossa, il pallone finisce sulla pancia/fianco di Paredes che era andato in chiusura, corretto non assegnare il rigore, braccia comunque in posizione congrua alla dinamica dell’azione.

Nessun problema sulla rete che ha deciso la partita, in apertura di secondo tempo: tutto nasce da un lungo possesso del pallone da parte della Roma, sul tiro di Pellegrini non ci sono posizioni sospette (Lukaku e Aouar sono entrambi in gioco e comunque lontani dalla Linea di Visione).

voto 6,5

Come detto, qualcosa da rivedere c’è: il fallo di Pellegrini su Defrel non è Spa (siamo appena sulla trequarti del Sassuolo, con tre difensori giallorossi schierati), non è imprudente, poteva essere gestito meglio. Era molto più sanzionabile con un cartellino – ad esempio- l’intervento da dietro di Cristante su Laurienté.

VAR: Sozza

Solo silent check.

6